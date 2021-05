Campeão do mundo pela seleção, Edmílson assume o comando do futebol do São Caetano

Após o rebaixamento à Série A2 do Campeonato Paulista, o São Caetano já começou sua reestruturação no departamento de futebol. Nesta sexta-feira, o time do ABC apresentou oficialmente o ex-jogador pentacampeão mundial com a seleção brasileira Edmílson, de 44 anos, que será consultor técnico e buscará novos modelos para organizar o departamento.

Edmílson foi apresentado por Nairo Ferreira, presidente do clube social. No evento, também foi confirmado o empresário Manoel Sabino Neto como novo presidente de futebol. A apresentação também contou com o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, e do vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Mauro Silva.

No seu aguardado discurso, Edmilson falou em resgatar o respeito do clube, que andou em baixa nos últimos anos e passou, inclusive, com brigas políticas internas entre investidores. "Estamos aqui para apresentar soluções, não apontar erros. O futebol é difícil de fazer, precisamos criar um protocolo para identificar onde iremos trabalhar. Me preparei para estar executando isso, estudei fora do país, mas sei da cultura do nosso futebol."

CARREIRA

Revelado pelo XV de Jaú, Edmilson defendeu diversos clubes do Brasil e do mundo. São Paulo e Palmeiras estão na lista, assim como Barcelona, onde conquistou a Liga dos Campeões, Lyon, Villarreal, entre outros.

Foi campeão da Copa do Mundo de 2002 e ficou marcado por gol de bicicleta contra a Costa Rica. Ele também é presidente do Ska Brasil, que disputa o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, quarto nível estadual.