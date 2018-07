Lugano pede para São Paulo não 'esquecer' o Campeonato Paulista

A uma semana de enfrentar o River Plate, pela Copa Libertadores, o maior ídolo do elenco atual do São Paulo foi na contramão do discurso tradicional e pediu para o time não esquecer de se empenhar no Campeonato Paulista. O zagueiro uruguaio Diego Lugano estava no time no ano da última conquista no Estadual, em 2005, e relembrou que na ocasião ter vencido o torneio foi fundamental para alavancar a temporada do clube.

"Além do troféu, que já é importante, uma campanha vitoriosa dá mais estabilidade ao trabalho e confiança para brigar por conquistas maiores no decorrer do ano", disse o defensor nesta quinta-feira em entrevista ao site oficial do São Paulo. Dos quatro grandes do futebol paulista o time do Morumbi é o que está há mais tempo sem ganhar o Paulista, 11 anos.

Lugano disputou até agora dois jogos depois de ter retornado ao clube, ambos pelo Campeonato Paulista. O uruguaio de 35 relembrou que em 2005, o título do regional ajudou a equipe a se preparar para meses depois ganhar a Copa Libertadores e no fim do ano, o Mundial. "Naquele momento o Paulista nos impulsionou e foi importante para formar um grupo vitorioso. Aquela conquista coroou a nossa campanha, mostrou que o nosso time estava bem e ganhamos força para outros desafios", comentou.

A partida contra o River Plate, em Buenos Aires, será na próxima quinta-feira e gera expectativa no São Paulo pela necessidade de se reabilitar. A inesperada derrota logo na estreia para o The Strongest, no Pacaembu, custou pontos importantes e agora será preciso minimizar o prejuízo fora de casa justamente contra o atual campeão da Libertadores.

"Entendo que a mentalidade de jogadores e torcedores seja a briga por torneios maiores, mas o importante é ter uma mentalidade vencedora como a do São Paulo, porque todo título é importante. Não importa qual seja", comentou o zagueiro. Antes de enfrentar o River, o time tem compromisso pelo Campeonato Paulista no sábado, contra o São Bernardo, no Pacaembu.