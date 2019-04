Campeão estadual, Atlético-GO estreia com vitória sobre o São Bento na Série B

Campeão estadual, o Atlético Goianiense manteve o embalo e começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Centro-Oeste visitou o São Bento, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, e venceu por 3 a 1, nesta sexta-feira.

O time da casa desperdiçou um pênalti no início do jogo, com Régis, e viu Mike, também de pênalti, Lucas Rocha e Jarro Pedrosa marcarem para os visitantes. Zé Roberto fez o único gol dos paulistas.

O São Bento começou bem e teve grande chance de abrir o placar aos 20 minutos, quando o goleiro Maurício Kozlinski, do Atlético-GO, derrubou Zé Roberto dentro da área. O árbitro gaúcho Vinicius Gomes do Amaral não teve dúvidas e marcou pênalti para o time da casa, mas o próprio Kozlinski se redimiu e defendeu a cobrança de Régis.

Aos 40 minutos, Matheuzinho foi derrubado por Pablo dentro da área e foi a vez do Atlético ter um pênalti a seu favor. Mike cobrou bem e abriu o placar.

No início do segundo tempo, aos oito minutos, o Atlético marcou o segundo e ampliou a vantagem. O zagueiro Lucas Rocha aproveitou cobrança de falta da esquerda e apareceu livre por trás da defesa do São Bento para completar sozinho para o fundo do gol.

A resposta do time paulista, no entanto, demorou apenas quatro minutos. Zé Roberto recebeu de Cafu, limpou um zagueiro e encheu o pé para estufar as redes de Kozlinski.

Para garantir a vitória atleticana, aos 30 minutos, o estreante Jarro Pedrosa, que tinha entrado no lugar de Gilsinho, aproveitou falha do zagueiro Luizão, recebeu a bola dentro da área e tocou na saída do goleiro para fechar o placar.

O Atlético volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Coritiba, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada da Série B. Em 4 de maio, o São Bento visita o Figueirense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 3 ATLÉTICO-GO

SÃO BENTO - Henal; Bruno Moura (Cafu), Elton, Luizão e Mansur; Fábio Bahia, Pablo (Alecsandro) e Paulinho; Régis, Raphael Martinho (Paulo Henrique) e Zé Roberto. Técnico: Doriva.

ATLÉTICO-GO - Mauricio Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Moacir e Matheuzinho; André Luis (Pedro Raul), Mike (Bustamente) e Gilsinho (Jarro Pedroso). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Mike, aos 40 minutos do primeiro tempo. Lucas Rocha, aos 8, Zé Roberto, aos 12, e Jarro Pedrosa, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS - Luizão, Fábio Bahia e Rphael Martinho (São Bento); Nicolas, Moacir e Gilsinho (Atlético-GO).

RENDA - R$ 16.260,00.

PÚBLICO - 1.591 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).