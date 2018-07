Campeão estadual de 2014, Ituano terá casa cheia por título da Copa Paulista

A decisão faz parte do projeto "Futebol Sustentável" organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Foram disponibilizados 10 mil ingressos para trocar por garrafas pet. Duas unidades valem um ingresso. Os dirigentes locais esperam quebrar o recorde de público do Novelli Júnior em 2015. Até agora, a marca fica com o confronto diante do Corinthians no Paulistão, com 11.271 torcedores.

O Ituano vai em busca do seu segundo título estadual em dois anos, uma vez que venceu o Paulistão do ano passado, batendo o Santos na final. A equipe ganhou a Copa Paulista em uma oportunidade, em 2002. Neste ano, chegou às oitavas da Copa do Brasil e, em 12.º no Paulistão, não conseguiu vaga na Série D.

Já o Linense busca o maior título da sua história. Em 2007, o clube de Lins jogou a final da Copa Paulista e foi derrotado pelo Juventus. No ano passado, o Santo André foi campeão ganhando do Botafogo de Ribeirão Preto na decisão. São Bernardo (2013), Noroeste (2012) e Paulista (2011) também foram campeões nesta década.

O torneio, sempre disputado no segundo semestre, já teve diversos nomes e atualmente é chamado de ''Copa Paulista'', reunindo 20 equipes que não conseguiram vaga nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Os grandes do Estado, que antigamente enviavam um time B, não mais participam.