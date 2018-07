Campeão europeu, Ancelotti elogia Inzaghi como possível técnico do Milan

MILÃO - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse acreditar que Filippo Inzaghi, que foi seu jogador por muito tempo, seria um bom treinador para o Milan. O holandês Seedorf está no comando do clube italiano atualmente, com um contrato até o ano que vem, mas está ameaçado no cargo por causa do mau desempenho - foi oitavo colocado no último Campeonato Italiano - e se especula na imprensa europeia que ele será substituído por Inzaghi antes do início da temporada.

"Inzaghi certamente tem todas as características necessárias, ele conhece o clube e, se ele se tornar técnico do Milan, eu desejo o melhor a ele", disse o Ancelotti, que no último sábado ganhou a Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, seu terceiro título do torneio. Os outros dois foram justamente pelo Milan.

Seedorf era jogador do Botafogo no começo do ano quando aceitou proposta do Milan para retornar ao clube como técnico, enquanto Inzaghi, aposentado desde 2012, nunca treinou nenhuma equipe profissional - trabalha atualmente na base do Milan. Ancelotti comandou os dois aposentados atletas durante sua passagem pelo clube de Milão, entre 2001 e 2009.