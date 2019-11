Campeão, Flamengo joga por recordes no Brasileiro e de olho no Mundial da Fifa

Campeão brasileiro de forma antecipada no domingo passado, o Flamengo inicia nesta quarta-feira os últimos quatro jogos que realizará no campeonato. O time rubro-negro corre atrás de recordes na competição nacional e se prepara para jogar o Mundial de Clubes da Fifa. Sua estreia está marcada para o dia 17 de dezembro. Nesta quarta, às 21h30, o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida vai marcar a entrega do troféu ao campeão. No Mundial, o time brasileiro enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou o Espérance, da Tunísia. Se passar, vai para a final do torneio do Catar.

RECORDES QUE O FLAMENGO PODE BATER NO BRASILEIRÃO

(os números são considerados desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes)

Pontuação

O Flamengo igualou os 81 pontos que o Corinthians obteve em 2015. Ou seja, se ao menos empatar uma vez nos próximos quatro jogos, a equipe rubro-negra será a recordista no número de pontos conquistados no atual formato.

Gols

Com 73 gols, o time de Jorge Jesus está a quatro de igualar o Cruzeiro da temporada de 2013. A equipe rubro-negra tem o melhor saldo por enquanto: com 43. O recorde neste quesito é de 40 gols de saldo. Pertence ao Cruzeiro, em 2013, e ao Corinthians, em 2015.

Derrotas

O Fla só perdeu três vezes nesta edição do Brasileirão. Se não for mais derrotado, baterá o recorde do São Paulo de 2006 e também do Palmeiras de 2018, que perderam quatro partidas das 38 disputadas.

Artilharia

Gabigol é disparado o goleador máximo desta edição, com 22 bolas nas redes. O atacante está a um de igualar os maiores artilheiros de uma edição de Brasileiro: Jonas, com o Grêmio em 2010, e Borges, com o Santos em 2011.

Mandante

Com 15 vitórias e dois empates, o time rubro-negro tem 92,2% de aproveitamento em casa. O melhor desempenho como mandante até agora é do Corinthians de 2015 e do Palmeiras de 2018, com 87,7% (16 vitórias, 2 empates e 1 derrota cada). O Flamengo ainda terá mais duas partidas em casa: contra Ceará, nesta quarta, e Avaí, na penúltima rodada.

Visitante

Fora de casa, a equipe do Rio tem dez vitórias, quatro empates e três derrotas, com 66,7% de aproveitamento. O recorde neste quesito pertence ao Fluminense de 2012, com 68,4% de aproveitamento (11 vitórias, seis empates e duas derrotas). Para bater essa marca, o Rubro-negro terá de vencer Palmeiras e Santos, os últimos jogos como visitante no torneio.

RECORDE IGUALADO

O Flamengo conquistou oito vitórias seguidas no Nacional 2019 e igualou a marca do Brasileiro de 2013. A equipe rubro-negra não consegue mais superar esse recorde, porque vem de quatro triunfos consecutivos e tem mais quatro partidas para disputar.

O QUE NÃO IGUALOU

O Flamengo não tem como superar a marca de ter a melhor defesa do Brasileirão. O São Paulo de 2007 foi vazado apenas 19 vezes. Neste ano, o time rubro-negro sofreu 30 gols e tem a terceira melhor zaga do campeonato, atrás de São Paulo (25) e Palmeiras (27).