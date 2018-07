Campeão, Flu celebra convocação de 5 para a seleção Os reflexos do quarto título Brasileiro conquistado pelo Fluminense já começaram a aparecer. Nesta terça, o técnico Mano Menezes convocou cinco jogadores do time tricolor para a seleção brasileira que vai disputar o segundo jogo do Superclássico das Américas, na quarta-feira da semana que vem, contra a Argentina. Entre os chamados, dois injustiçados nas últimas listas do treinador: Fred e Diego Cavalieri.