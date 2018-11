Campeão Fortaleza se despede da Série B com derrota para o Coritiba

O Coritiba carimbou a faixa de campeão do Fortaleza na noite desta sexta-feira com uma vitória por 1 a 0 no estádio Couto Pereira, na abertura da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paranaense fez uma campanha abaixo de suas pretensões, a equipe cearense conquistou o troféu e o acesso à Série A.

O Fortaleza não perdia desde o dia 14 de setembro, quando caiu diante do Sampaio Corrêa por 1 a 0. Foram dez jogos de invencibilidade. O time cearense terminou o torneio com 72 pontos, contra 52 do seu rival, após 38 jogos disputados.

Cumprindo tabela e com times alternativos, Coritiba e Fortaleza fizeram um primeiro tempo equilibrado, sem muitas pretensões. A primeira boa chance veio do time cearense. Após cobrança de falta, Leonan cruzou na cabeça de Diego Jussani, que cabeceou por cima do gol.

A resposta do Coritiba também foi na bola parada. Kady arriscou o chute para defesa de Gabriel Félix. Após o susto, o jogo caiu de produção, os times pouco arriscavam e apenas administraram. Com poucas oportunidades, o 0 a 0 traduziu bem os 45 minutos iniciais.

O Fortaleza começou o segundo tempo um pouco melhor e chegou com perigo em um arremate de Éderson, defendido por Rafael. E foi só. O time cearense começou a tocar a bola e deixar o tempo passar. Com o objetivo conquistado, começou a ver Coritiba crescer.

Aos 24 minutos, Vitor Carvalho recebeu na área e cabeceou. Gabriel fez um milagre, mas a bola acabou voltando para Alex Alves, que perdeu grande oportunidade. O gol, no entanto, saiu aos 40 minutos. Alecsandro apareceu sozinho e testou firme para marcar o único gol do duelo.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 0 FORTALEZA

CORITIBA - Rafael Martins; Pablo, Alan Costa, Alex Alves e Abner; Vitor Carvalho, Matheus Bueno, Nathan (Vinícius Kiss) e Kady (Pablo Thomaz); Guilherme Parede (Júlio Rusch) e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

FORTALEZA - Gabriel Félix; Tinga, Diego Jussani, Adalberto e Leonan (Jean Patrick); Igor Henrique (Sérgio), Marlon e Éderson; Romarinho, Wilson e Rodolfo (Douglas Coutinho). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Alecsandro, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Costa, Pablo, Matheus Bueno, Guilherme Parede e Kady (Coritiba); Adalberto, Marlon e Leonan (Fortaleza).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 28.891.00.

PÚBLICO - 1.567 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).