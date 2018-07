Campeão francês, PSG se recupera de eliminação da Liga com goleada por 6 a 0

Campeão francês com antecedência, o Paris Saint-Germain fez sua torcida esquecer a dolorosa eliminação na Liga dos Campeões, terça, diante do Manchester City. Jogando no Parque dos Príncipes neste sábado pela competição nacional, o PSG não tomou conhecimento do pobre Caen e goleou por 6 a 0.

Ibrahimovic foi o único a marcar dois gols. Ele abriu o placar aos 12 minutos, num chute de fora da área, e fez também o quinto gol da partida, completando livre na área o cruzamento de Kurzawa. Matuidi marcou o segundo, nos acréscimos da primeira etapa, graças a passe precioso do sueco.

O restante da goleada foi construído no segundo tempo, quando Cavani, Dí Maria e o brasileiro Maxwell, além do próprio Ibra, balançaram as redes. O gol do argentino foi o mais bonito da partida. Ele saiu na cara de Vercoutre e encobriu o goleiro, que até pulou, mas não alcançou a bola.

Após 34 partidas, o PSG tem 86 pontos, 30 à frente do vice-líder Lyon, que na última sexta empatou por 1 a 1 com o Nice. Como faltam apenas quatro rodadas, a equipe não pode alcançar a pontuação centenária. A meta da equipe é garantir a tríplice coroa nacional. Na terça, pega o Lorient, fora de casa, pela semifinal da Copa da França - Sochaux e Olympique de Marselha estão na outra chave. No sábado que vem, decide a Copa da Liga contra o Lille, no Stade de France.