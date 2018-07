Campeão, Fred exalta 'time mais unido' em que já jogou O atacante Fred foi o grande nome do tetracampeonato brasileiro do Fluminense. Autor de 19 gols na competição até aqui, o artilheiro do campeonato fez dois no jogo do título, neste domingo, contra o Palmeiras, e ainda deu o cruzamento em que Maurício Ramos marcou contra. Mas o jogador de 29 anos preferiu exaltar a união do grupo ao falar sobre a conquista, ainda no gramado do Prudentão.