Campeão, Manchester United terá início difícil no Inglês

Com a difícil tarefa de substituir Alex Ferguson, que se aposentou após 27 anos de trabalho no clube de Old Trafford, Moyes vai estrear no Campeonato Inglês pelo Manchester United diante do Swansea, fora de casa, no fim de semana dos dias 17 e 18 de agosto.

Depois, receberá o Chelsea, agora sob o comando de José Mourinho, no fim de semana seguinte. Então, o Manchester United jogará fora de casa contra o Liverpool. Já o duelo com o Manchester City, também como visitante, será no fim de semana dos dias 21 e 22 de setembro.

O primeiro jogo de Mourinho em sua segunda passagem pelo Chelsea no Campeonato Inglês será em casa, contra o recém-promovido Hull City. Já a estreia do Manchester City, agora sob o comando de Manuel Pellegrini, vai ser contra o Newcastle, também como mandante.

Na última rodada do Campeonato Inglês, prevista para o fim de semana dos dias 11 e 12 de maio de 2014, o Chelsea, fora de casa, vai encarar o Cardiff City, o Manchester City receberá o West Ham e o Manchester United visitará o Southampton.

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Inglês:

Arsenal x Aston Villa

Chelsea x Hull City

Crystal Palace x Tottenham

Liverpool x Stoke City

Manchester City v Newcastle

Norwich x Everton

Sunderland x Fulham

Swansea City x Manchester United

West Bromwich Albion x Southampton

West Ham x Cardiff City