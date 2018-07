Campeão, Messi iguala recorde de Ronaldo no Barcelona A menos de um mês da Copa do Mundo, o argentino Lionel Messi se sagrou campeão do Campeonato Espanhol com o Barcelona neste domingo. Mas a conquista não foi tudo para o atacante. Graças aos dois gols anotados na goleada por 4 a 0 sobre o Valladolid, Messi também igualou o recorde de gols marcados pelo clube catalão em uma temporada, que pertencia a Ronaldo.