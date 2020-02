Campeão mundial, Casillas anuncia candidatura para comandar o futebol espanhol

Ex-goleiro da seleção da Espanha e capitão na conquista da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Iker Casillas anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, que será candidato para ocupar o cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol). As eleições acontecem este ano, mas ainda não há data definida.

LEIA TAMBÉM > Liberação direta de verba a Estados e municípios causa temor em ano eleitoral

"Me apresentarei como candidato quando forem convocadas as eleições. Juntos vamos colocar nossa Federação na altura do melhor futebol do mundo: o da Espanha. Estamos trabalhando com o máximo de respeito e mais de 23 mil eleitores nos esperam em uma eleição justa e transparente", disse Casillas, em um post no Instagram.

Desta forma, o goleiro, atualmente no Porto, indiretamente anunciou a sua aposentadoria de forma definitiva dos gramados após o final desta temporada. Após meses afastados do campo e dos treinos depois de ter sofrido um enfarte no dia 1.º de maio do último ano, o arqueiro diz que já conversou com os dirigentes do clube português sobre seu futuro.

"Já informei esta decisão ao presidente do meu clube, o Porto (Pinto da Costa), desta decisão, a quem só posso expressar meu mais profundo agradecimento", afirmou o goleiro de 38 anos e ídolo também do Real Madrid.