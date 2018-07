Campeão mundial com o Inter, volante Edinho reforça o Grêmio

PORTO ALEGRE - Com sete títulos pelo Internacional, o volante Edinho agora vai defender as cores do arquirrival Grêmio. O jogador, de 30 anos, foi anunciado nesta quinta-feira como primeiro reforço do clube tricolor para a temporada 2014 e assinou por um ano. Ele estava no Fluminense e será apresentado ainda nesta tarde.

Revelado pelo Boavista, do Rio, Edinho jogou entre 2003 e 2009 no Internacional, ainda quando zagueiro. No Beira-Rio, ganhou três vezes o Campeonato Gaúcho (2004, 2005 e 2008), a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006, a Recopa Sul-Americana de 2007 e a Copa Sul-Americana de 2008.

Depois de deixar Porto Alegre, Edinho passou pelo Lecce, da Itália, e defendeu o Palmeiras em 2010. Desde 2011 estava no Fluminense, onde jogou novamente sob o comando de Abel Braga. O treinador, que voltou ao Inter e foi apresentado nesta semana, elogiou seu antigo comandado na entrevista coletiva de chegada ao Beira-Rio, mas agora vai ver Edinho no arquirrival.

O volante chega ao clube para disputar a Copa Libertadores e brigar por um lugar no time titular com Souza, Riveros, Ramiro e Adriano. A imprensa gaúcha especula que o clube também está muito perto de fechar com o zagueiro Pedro Geromel, que estava no Mallorca, na segunda divisão espanhola.

MAIS REFORÇO

Também nesta quinta-feira, o Grêmio também anunciou a chegada do preparador físico Fábio Mahseredjian para a sua comissão técnica, liderada pelo técnico Enderson Moreira. O profissional esteve com a seleção brasileira na última Copa do Mundo e fez seu último trabalho no Corinthians. Ele também já passou por Santos, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Internacional.