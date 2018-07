Campeão mundial, Corinthians sobe para 3º no ranking da Conmebol

ASSUNÇÃO - Em pleno Natal, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou a última atualização do seu ranking de clubes e o Corinthians, por conta da conquista do título mundial, foi quem mais teve motivos para comemorar. Campeão no Japão, os alvinegros somaram 140 pontos pularam da oitava para a terceira colocação, com 421,6 pontos ficando atrás apenas do líder, Universidad de Chile (CHI), com 482,9 pontos, e do Santos, com 449,6. Estes dois times fizeram a decisão da Recopa Sul-Americana deste ano, cujo campeão foi o time da Baixada Santista.

A lista leva em consideração as últimas edições das cinco competições internacionais consideradas oficiais pela entidade ( Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Copa Suruga).

Além de Santos e Corinthians, outros cinco clubes brasileiros fazem parte do top 20 do ranking. São eles: o Internacional (4º lugar), o São Paulo (8º), o Fluminense (14º), o Cruzeiro (15º) e o Grêmio (19º).

Recentemente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o 21º colocado. Mas o Alviverde pode melhorar a sua posição, pois disputará a próxima Libertadores, já que foi campeão da Copa do Brasil de 2012.