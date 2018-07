Campeão mundial, Kroos confirma ida ao Real Madrid: 'dois sonhos cumpridos'

Ainda em meio às comemorações do título da Copa do Mundo, o meia alemão Toni Kroos, um dos destaques do Mundial, mostrou que já está pensando no seu futuro e confirmou a sua transferência para o Real Madrid.

"Ponto final no Mundial da melhor maneira possível. Agora vou jogar no Real Madrid. Portanto, são dois sonhos cumpridos", disse o atleta, que foi um dos principais responsáveis pelo quarto título mundial da Alemanha, tendo sido autor de dois gols e quatro assistências nos sete jogos do Mundial. Contra o Brasil, na semifinal, ele foi eleito o melhor em campo.

Apesar do status de estrela na seleção, Kroos nunca foi considerado um titular absoluto no Bayern de Munique e, desde a chegada de Pep Guardiola, perdeu ainda mais espaço. Com apenas mais um ano de contrato, a equipe alemã aceitou negociá-lo por 25 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). No Real Madrid, ele vai tentar buscar espaço em um meio-campo formado por Xabi Alonso, Luka Modric, Angel Di Maria e seu compatriota Sami Khedira.