Campeão mundial no São Paulo, Catê morre em acidente O ex-atacante Catê, que foi campeão mundial com o São Paulo em 1992, morreu nesta terça-feira após sofrer um acidente de carro na rodovia ERS 122, na região da cidade de Ipê, no Rio Grande do Sul. Ele tinha 38 anos e, segundo as informações iniciais, estava sozinho no veículo que bateu num caminhão.