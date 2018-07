Campeão mundial pela Itália, Camoranesi é o novo técnico do Tigre, da Argentina

O argentino naturalizado italiano chega para substituir Gustavo Alfaro, que deixou o Tigre em novembro. Será seu segundo clube na função de treinador. Camoranesi pendurou as chuteiras no final de 2014, quando defendeu o Racing. No início do ano estreou no comando do Coras de Tepic, da segunda divisão mexicana.

"Me preparei muito para este momento. Fico muito feliz por ser o novo técnico do Tigre. Só falta a assinatura do contrato, o restante já está estipulado. Desde que voltei ao país para me aposentar sempre pensei em ser treinador", disse o ex-atleta de 39 anos ao canal "TyC Sports". O Tigre terminou em décimo lugar na última temporada do Campeonato Argentino. "É difícil brigar com as equipes grandes, mas tentaremos com nossas armas", finalizou.