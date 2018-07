Campeão na China, Felipão renova com o Guangzhou Evergrande até 2018

Hexacampeão consecutivo do Campeonato Chinês, o Guangzhou Evergrande anunciou nesta segunda-feira a manutenção do técnico Luiz Felipe Scolari. Apesar das especulações que davam conta de que ele seria demitido, o clube mostrou estar contente com o trabalho do brasileiro e renovou o contrato dele por uma temporada mais, até 2018.

Felipão está na China desde maio do ano passado e tinha como meta levar o Evergrande ao tricampeonato da Liga dos Campeões da Ásia. Falhou, entretanto, vendo seu time ser eliminado ainda na primeira fase, de grupos, superado pelo Sydney FC, da Austrália, e pelo Urawa Red Diamonds, do Japão.

O brasileiro, entretanto, garantiu não só a permanência no cargo como uma temporada a mais de contrato ao levar o Evergrande a mais um título na China, o sexto seguido - segundo sob o comando dele. Ainda faltam duas rodadas por jogar, mas a equipe não pode mais ser ultrapassada na ponta, uma vez que abriu sete pontos do segundo colocado.

Além disso, o Evergrande tem a chance de conquistar mais um título na temporada, na Copa da China. As finais serão no fim de novembro, contra o Jiangsu Suning, que garantiu o vice no Chinês. Sob o comando de Felipão em Guangzhou estão Paulinho, Alan e Ricardo Goulart, além do colombiano Jackson Martínez, que custou 42 milhões de euros.