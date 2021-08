Campeão olímpico, Matheus Cunha fecha com o Atlético por R$ 189 milhões e é esperado em Madri

Um dos destaques da seleção brasileira campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, o atacante Matheus Cunha acertou sua ida para o Atlético de Madrid. Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista no mercado de transferência, o clube espanhol vai pagar 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) ao Hertha Berlin pela contratação do jogador.

O acordo teria sido fechado na noite desta segunda-feira, com a troca de documentação entre os clubes. O atleta de 22 anos é aguardado na capital espanhola para realizar exames médicos e assinar o contrato com a equipe colchonera. O Everton, time de Richarlison, também era um dos interessados.

Matheus Cunha to Atletico Madrid, done deal and here-we-go confirmed. Paperworks completed yesterday night for €30m to Hertha Berlin, medical now scheduled in order to announce the new signing. #Atleti

Everton were interested in Matheus Cunha too - but he’s joining Atléti. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021