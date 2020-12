Campeão olímpico, Rogério Micale deixa o Paraná após 6 jogos e nenhuma vitória

A diretoria do Paraná informou, nesta quarta-feira, a demissão do técnico Rogério Micale. A segunda passagem do técnico campeão olímpico dos Jogos do Rio-2016 pela seleção brasileira foi encerrada após seis jogos e nenhuma vitória - um empate e cinco derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Paraná Clube comunica que o técnico Rogério Micale e o auxiliar Jussãn Lara não fazem mais parte da Comissão Técnica paranista. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (02/12). A diretoria do Paraná Clube agradece aos profissionais pelo comprometimento e profissionalismo durante o período a serviço do Tricolor. O clube deseja sucesso nos seus próximos desafios", disse a nota oficial do clube.

O treinador estreou no empate, por 1 a 1, contra o Confiança, depois perdeu do Avaí (2 a 1), foi goleado pelo Juventude (5 a 0), caiu diante do Guarani (2 a 1), foi superado pelo Operário-PR (1 a 0) e apanhou do Vitória (4 a 1), na última terça-feira. Teve um aproveitamento de apenas 5,6%.

O Paraná não vence há sete rodadas. Com Micale, o clube paranaense passou a ter a pior defesa da Série B. São 34 gols tomados em 25 rodadas, sendo que 15 foram sofridos com o treinador no comando.

Quando Micale substituiu Allan Aal, o Paraná estava em oitavo lugar com 28 pontos, a três do G4. Agora o clube de Curitiba amarga a 15.ª posição com 29, a cinco da degola e 11 atrás da zona de acesso.

A diretoria do Paraná já corre atrás de um novo treinador, o terceiro para a Série B. O substituto de Micale dificilmente estará no jogo desta sexta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 26.ª rodada.