Campeão, Palmeiras receberá cerimônia de abertura do Brasileirão em sua estreia

A CBF anunciou nesta quarta-feira que realizará uma cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro deste ano. A entidade, assim, repete a festa realizada na temporada passada e vai comemorar o início da competição na estreia do atual campeão, o Palmeiras, contra o Vasco.

No dia 14 de maio, o Palmeiras receberá o Vasco no Allianz Parque. Atual campeão brasileiro, o time alviverde garantiu o direito de receber a cerimônia de abertura, assim como havia acontecido com seu arquirrival Corinthians, campeão em 2015 e que sediou a festa no ano seguinte.

Se repetir a primeira edição da cerimônia, justamente realizada no ano passado, a CBF vai apresentar os 20 clubes participantes do Brasileirão de 2017, além de expor o troféu da competição para que os torcedores possam tirar fotos. Em 2016, ainda houve um show do cantor Péricles para animar as arquibancadas.

Além do confronto do atual campeão Brasileiro com o Vasco, a primeira rodada do Brasileirão terá nove partidas realizadas nos dias 13, 14 e 15 de maio: Flamengo x Atlético-MG, Corinthians x Chapecoense, Fluminense x Santos, Cruzeiro x São Paulo, Bahia x Atlético-PR, Ponte Preta x Sport, Avaí x Vitória, Grêmio x Botafogo e Coritiba x Atlético-GO.