Campeão paulista com o Ituano, técnico Ruy Scarpino morre por covid-19

Ruy Scarpino, técnico com longa carreira em times de divisões inferiores no Brasil, morreu nesta quarta-feira por complicações da covid-19. Ruy tinha 59 anos. Ele estava internado desde domingo, 28 de março, em Manaus, onde dirigia o Amazonas FC.

Natural do Espírito Santo, Ruy Scarpino atuava como goleiro enquanto era jogador. Começou a carreira como treinador em 1999 e prosseguiu nela por 20 anos, marcando seu nome principalmente na história do Ituano, em São Paulo, e do Moto Club e do Imperatriz, no Maranhão.

No clube paulista, Scarpino esteve à frente nas conquistas dos títulos do Campeonato Paulista e da Copa Paulista em 2002 e da Série C do Brasileirão em 2003. Pelo Moto Club, foi campeão maranhense em 2004 e 2016, título que também venceu pelo Imperatriz em 2019.

O Ituano, o Moto Club, a Federação Paulista de Futebol e o Amazonas FC lamentaram a morte de Ruy Scarpino nas redes sociais e desejaram força aos familiares.

