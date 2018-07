Campeão paulista, Ituano tropeça na abertura da Série D

Três jogos deram início à sexta edição da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Atual campeão paulista, o Ituano não teve o começo que esperava e acabou sendo derrotado em casa, sem o técnico Doriva, que se transferiu para o Atlético-PR, da Série A.

No Estádio Novelli Júnior, em Itu, na partida que abriu o torneio, o Ituano foi derrotado pelo Brasil de Pelotas, por 1 a 0, pelo Grupo A8. Rafael, no final do segundo tempo, anotou o gol gaúcho.

A liderança da chave é do Guarani-SC. Na noite deste sábado, os catarinenses derrotaram a Cabofriense-RJ, por 2 a 1, e assumiram a ponta no número de gols pró.

Um dos pivôs das batalhas jurídicas do futebol brasileiro no ano passado, o Ipatinga ficou no empate contra o Vitória da Conquista-BA, por 1 a 1, fora de casa, na abertura do Grupo A4.

Neste domingo serão disputados 13 jogos, com destaque para o Remo, atual campeão paraense, que encara o Moto Club, em casa. Outro representante paulista, o Penapolense encara o Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.

Na edição da Série D deste ano, 41 times participantes são divididos em oito grupos, agrupados regionalmente. Os dois melhores de cada chave se classificam para a fase seguinte, que começa a ser disputada em sistema eliminatória. Os quatro semifinalistas vão chegar à Série C em 2015.

Confira os jogos deste domingo na Série D:

Pelotas-RS x Penapolense-SP

Remo x Moto Club-MA

Coruripe-AL x Jacuipense-BA

Santos-AP x Princesa do Solimões-AM

Goianésia-GO x Operário-MT

Porto-PE x Globo-RN

Guarany-CE x River-PI

Metropolitano-SC x Boavista-RJ

Villa Nova-MG x Brasiliense

Luziania-DF x Tombense-MG

Baraúnas-RN x Central-PE

Itaporã-MS x Anapolina-GO

Rio Branco-AC x São Raimundo-RR