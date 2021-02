Campeão pela Argentina na Copa de 1978, Leopoldo Luque falece de covid-19

Leopoldo Jacinto Luque, um dos principais jogadores do futebol argentino na década de 1970 e campeão da Copa do Mundo de 1978 com a seleção de seu país, faleceu vitimado pela covid-19 nesta segunda, aos 71 anos de idade.

Luque estava hospitalizado há mais de um mês, de acordo com o jornal Olé. Ele foi um dos destaques na conquista de 1978, marcando quatro gols na campanha, dois deles na famosa e polêmica goleada contra o Peru por 6 a 0.

Leia Também Tribunal exige que corpo de Maradona seja conservado por causa da ações de paternidade

Ele passou por clubes como Rosário Central e Racing, mas foi no River Plate que conquistou quatro vezes o Campeonato Argentino (na época, dividido entre metropolitano e nacional, sendo que o atacante participou da conquista de dois de cada).

Luque ainda teve uma brevíssima passagem pelo futebol brasileiro, atuando pelo Santos em 1983 em apenas cinco partidas.