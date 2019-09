Campeão pelo Athletico-PR, Bruno Guimarães já projeta seleção brasileira

Principal referência do Athletico-PR neste ano, o volante Bruno Guimarães ganhou ainda mais destaque no time diante da conquista do título da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. Com apenas 21 anos, ele já chama atenção de grandes clubes europeus. Ao mesmo tempo, já sonha com uma vaga na seleção brasileira.

"Se tiver oportunidade de ser chamado pelo professor Tite para seleção, ficarei muito feliz. Mas meu foco principal continua sendo o Athletico", diz o jogador, autor do gol da vitória do Athletico-PR no jogo de ida da final contra o Internacional, em Curitiba. Na volta, o time de Curitiba também venceu, desta vez por 2 a 1, no Beira-Rio.

Por ainda ser jovem, o volante já é visado para a seleção olímpica, principalmente em razão da proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados entre julho e agosto de 2020. Pode até ser convocado pelo técnico André Jardine nesta sexta-feira. No mesmo dia, Tite convocará para dois amistosos da seleção principal.

Em grande fase, Bruno Guimarães poderá aparecer nas duas listas, principalmente depois da boa atuação em Porto Alegre. Como aconteceu no jogo de ida, Bruno foi um dos destaques do Athletico. "Estou muito feliz por fazer parte da história do clube na conquista de dois títulos inéditos em dois anos", disse, referindo-se também ao título da Copa Sul-Americana, obtido no ano passado.

Na sua avaliação, o time de Curitiba vem brilhando nas últimas duas temporadas em razão da mistura de gerações no elenco. "O grupo é uma junção de jogadores novos, como o Khellven, a experiência do Wellington, do Lucho, do Marcelo Cirino", comentou. "Dedico o título ao meu pai, à minha mãe, namorada, primos, amigos e a todos que sempre me apoiaram."

Visado pela seleção, Bruno Guimarães também já é alvo de clubes europeus. Na semana passada, um olheiro do Chelsea esteve na Arena da Baixada para conferir o futebol do volante. Mas o Athletico já tem acordo de prioridade com o Atlético de Madrid para uma possível transferência, em 2020.