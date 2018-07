Campeão pelo Bayern, Rafinha é homenageado no Paraná

LONDRINA - Após se sagrar campeão mundial pelo Bayern de Munique, no sábado passado, o lateral-direito Rafinha recebeu homenagens em sua terra natal, Londrina. Nesta semana, o jogador paranaense recebeu o título de Cidadão Benemérito de Londrina, concedido pela Câmara Municipal.

"Muito feliz em ter recebido o Título de Cidadão Benemérito de Londrina!", comemorou o brasileiro, nas redes sociais. Rafinha, que desenvolve projetos sociais com crianças em sua cidade, recebeu a homenagem antes de passar o Natal com sua família, no Brasil. Ele foi liberado pelo clube alemão logo depois da conquista do Mundial, no Marrocos.

Aos 28 anos, Rafinha acabou de renovar seu contrato com o Bayern, no qual vem ganhando espaço entre os titulares desde a chegada do técnico Joseph Guardiola. No Mundial, o brasileiro foi titular nas duas partidas disputadas e deu boa contribuição para as vitórias que garantiram aos alemães o troféu de campeão mundial de 2013.