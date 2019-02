Ranieri é o 2º técnico demitido pelo Fulham no Campeonato Inglês

O Fulham anunciou nesta quinta-feira a demissão de seu segundo treinador nesta temporada. Depois de Slavisa Jokanovic, o clube londrino definiu a dispensa do italiano Claudio Ranieri, campeão do Campeonato Inglês em 2015/2016 com o surpreendente Leicester.

Vice-lanterna do Inglês, o Fulham está desesperado na luta contra o rebaixamento com apenas 17 pontos em 20 rodadas, já a 10 do Southampton, primeiro time fora da degola. O péssimo desempenho tem surpreendido a direção, que desembolsou mais de 100 milhões de libras em contratações para a temporada.

O dono do clube, Shad Khan, inclusive admitiu que Ranieri não é o maior culpado pela campanha, mas considerou que "uma mudança era o melhor para todos". "Claudio foi um cavalheiro perfeito, como sempre é. O ciclo dele no Fulham não produziu a evolução que havíamos antecipado e precisávamos quando o contratamos em novembro, mas tenham certeza de que ele não é o único responsável da situação em que estamos."

Desde que foi contratado em novembro, Ranieri conquistou apenas 12 pontos em 16 partidas. Agora, será o ex-volante Scott Parker o responsável por comandar interinamente um elenco que tem peças como Sergio Rico, Schürrle, Ryan Babel, Mitrovic e Lucas Vietto.