PSG só empata e encerra série de vitórias no Campeonato Francês

Campeão francês há quase dois meses, o Paris Saint-Germain mais uma vez entrou em campo nesta quarta-feira sem qualquer pretensão. Em ritmo de treino, ficou no empate fora de casa por 1 a 1 diante do Bordeaux, que também não tem grandes objetivos no campeonato, já que habita o meio da tabela.

O resultado interrompeu a sequência de seis vitórias consecutivas no Francês e levou o PSG a 93 pontos, com incríveis 28 de vantagem para o Lyon, mesmo poupando boa parte de seus titulares desde que garantiu o título ainda em março. O Bordeaux, por sua vez, faz campanha decepcionante e é somente o décimo colocado, com 50 pontos.

Nesta quarta, o PSG foi a campo sem Thiago Silva, Thiago Motta, Maxwell, Cavani e Pastore. Oportunidade para Lucas mostrar serviço, mas o brasileiro acabou ficando marcado pela perda de um gol inacreditável. Aos 35 minutos, Ibrahimovic arriscou de fora da área e o meia apareceu na pequena área, sozinho, sem goleiro pela frente. Mas talvez por achar que estava impedido, foi com o pé mole e acabou recuando para Prior.

No início do segundo tempo, no entanto, o time da capital abriu o placar. Di María recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Ibrahimovic, que tocou no contrapé do goleiro. Mais um gol, o 36.º, do artilheiro do Francês, e mais uma assistência para o líder da competição no quesito, agora com 16.

Só que mal deu tempo de comemorar, porque somente sete minutos depois, o Bordeaux chegou ao empate. Após cobrança de escanteio e desvio no meio da área, Pallois encheu o pé para selar a igualdade. Aos 46, Lucas ainda teve outra chance de selar a vitória após fazer bela jogada e finalizar de esquerda, mas a zaga afastou em cima da linha.