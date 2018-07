Campeão, Sanfrecce pode pegar Corinthians no Mundial

TÓQUIO - O Sanfrecce Hiroshima conquistou o título do Campeonato Japonês neste sábado, com a goleada por 4 a 1 diante do Cerezo Osaka, em casa, e garantiu uma vaga no Mundial de Clubes, que será disputado no país em dezembro. Com isso, a equipe pode ser a primeira adversária do Corinthians na competição.

Os japoneses estrearão no Mundial no dia 6 de dezembro diante do Auckland, campeão da Oceania. Se vencerem, enfrentarão o Ah Ahly no dia 9. Desta partida sairá o adversário do Corinthians na disputa por uma vaga na decisão, três dias mais tarde.

Este é o primeiro título nacional do Sanfrecce Hiroshima, e foi conquistado com uma rodada de antecedência. Isso só foi possível por causa da derrota do Vegalta Sendai, segundo colocado, para o Albirex Niigata, mesmo atuando em casa, por 1 a 0. Com isso, o Sanfrecce abriu quatro pontos de vantagem na ponta - 61 a 57 -, com apenas uma partida para o fim da competição.