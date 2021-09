Campeãs da Euro e da Copa América, Itália e Argentina farão jogo em junho de 2022

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que estendeu seu acordo de cooperação com a Uefa, o que resultará, entre outras consequências, num confronto entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa, a Argentina e a Itália, respectivamente. A partida foi agendada para junho de 2022, ainda sem dia ou sedes definidos.

"A organização deste jogo faz parte da expansão de cooperação entre a Conmebol e a Uefa, que inclui especialmente as categorias de futebol feminino, futsal e juvenil, intercâmbio de árbitros, bem como programas de formação técnica", informou a entidade sul-americana, em comunicado.

A Conmebol também informou que o acordo prevê mais dois confrontos entre os futuros vencedores da Eurocopa e da Copa América. E a previsão de as duas entidades abrirem um escritório em conjunto em Londres para tratar futuramente de "projetos de interesse comum".

"Com este acordo, a Conmebol e a Uefa expressam o seu empenho no desenvolvimento do futebol para além das suas áreas geográficas, como uma ponte que une pessoas, países, continentes e culturas."

Inicialmente, havia a expectativa de que as duas entidades indicassem o possível retorno da chamada Copa Intercontinental, que reunia os campeões da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões, em jogo única que definia o campeão mundial de clubes de cada ano. O torneio foi encerrado assim que a Fifa lançou seu Mundial de Clubes, com participação de mais times. Nesta terça, nem a Conmebol e nem a Uefa se manifestaram sobre este torneio específico.