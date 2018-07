Campeões continentais sobem e Brasil continua em 6º no ranking da Fifa

A disputa da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações conquistadas nas últimas semanas por Costa do Marfim e Austrália, respectivamente, foi responsável pelas principais mudanças no ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira, e que continua sendo liderado pela seleção alemã, com 1.729 pontos, enquanto o Brasil permanece na sexta colocação.

Campeã da Copa Africana no último fim de semana ao derrotar Gana em uma emocionante disputa de pênaltis, a Costa do Marfim ascendeu oito posições e entrou no seleto grupo das 20 melhores seleções do mundo, exatamente na 20.ª colocação. Já a Austrália, que sediou e faturou o título da Copa da Ásia, ganhou 37 postos nesta atualização, passando a ocupar o 63.º lugar.

Apesar disso, nenhum dos recentes campeões continentais é a melhor seleção da sua confederação no ranking da Fifa. A Argélia é a líder entre as seleções da África, permanecendo na 18.ª colocação, enquanto o Irã atingiu o 41.º lugar, ascendendo dez postos, o que a garante como a seleção mais bem posicionada da Ásia.

Sem alterações nas sete primeiras posições, a Alemanha continua na primeira colocação do ranking da Fifa, seguida por Argentina, Colômbia, Bélgica, Holanda e Brasil, o sexto colocado com 1.333 pontos.

Portugal que vinha empastado com a França, se isolou em sétimo lugar. E a lista dos dez primeiros colocados é completado pelo Uruguai e pela Espanha. Enquanto isso, a Costa Rica subiu três posições e agora é a número 13 do mundo, permanecendo como a melhor seleção da Concacaf.

País-sede e principal surpresa da Copa Africana de Nações ao avançar até as semifinais e terminar na quarta colocação, Guiné Equatorial foi a seleção responsável pela maior ascensão nesta atualização do ranking da Fifa. A equipe ganhou 69 posições e agora está em 49.º lugar.

A próxima atualização será divulgada no dia 12 de março. Confira a classificação do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.729

2) Argentina, 1.534

3) Colômbia, 1.456

4) Bélgica, 1.430

5) Holanda, 1.385

6) Brasil, 1.333

7) Portugal, 1.189

8) França, 1.168

9) Uruguai, 1.146