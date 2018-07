Campeões da Europa, jogadores do Real Madrid erguem a taça no Santiago Bernabéu

O domingo foi um dia de festa em Madri, a capital da Espanha, depois que o Real Madrid conquistou o seu 12.º segundo título da Liga dos Campeões da Europa de sua história, no último sábado, ao golear a Juventus, de Turim, por 4 a 1, em Cardiff, no País de Gales.

Os campeões europeus exibiram o troféu da Liga dos Campeões para milhares de torcedores na praça de Cibeles, no centro de Madri, e, mais tarde, no estádio Santiago Bernabéu. Do alto de um ônibus, o capitão Sergio Ramos e o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo levantaram a taça algumas vezes.

A festa no estádio não tinha hora para acabar, tamanha era a alegria dos atletas do Real Madrid. "Alcançamos uma façanha histórica", disse Marcelo durante a comemoração do título. "Estamos definindo uma era", festejou o brasileiro.

A "Orelhuda", como é conhecida a taça da Liga dos Campeões, passou ainda pela prefeitura da cidade e pela sede de governo da província onde está a capital espanhola. O presidente do clube, Florentino Pérez, e alguns jogadores foram recebidos pela prefeita madrilenha, Manuela Carmena, e pela presidente da Comunidad de Madri, Cristina Cifuentes.

"Prometemos voltar e voltamos com o título", disse o capitão Sérgio Ramos, na sede da província. "Fizemos história e agora saboreamos de uma maneira especial".