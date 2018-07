Campeões de 2002 defende isolamento da seleção

Enquanto a chamada "Família Scolari" tinha uma maior liberdade durante a concentração e estava bem mais próxima da mídia, sob o comando de Dunga os atletas estão totalmente isolados no centro de treinamento do Atlético-PR, em Curitiba, com o mínimo de contato com os repórteres que acompanham a seleção.

"São treinadores diferentes, cada um tem uma filosofia de trabalhar, tanto o Felipão como o Dunga, apesar de os dois serem gaúchos," disse Kléberson, titular do Brasil de 2002 e que voltou a seleção na reta final antes do Mundial da África do Sul.

O isolamento implantado por Dunga, uma consequência da abertura excessiva em Weggis que foi vista como causa do fracasso de 2006 na Alemanha, inclui a proibição do acesso de torcedores aos treinos, um veto aos comediantes que costumavam acompanhar a seleção e a escolha de apenas dois jogadores por dia para conversar com os jornalistas.

Mas para o experiente Gilberto Silva, que esteve presente tanto no título de 2002 como na derrota para a França nas quartas-de-final de 2006, a decisão do treinador deve ser vista como uma forma de buscar o melhor para a seleção.

"Não vejo blindagem. Se os jornalistas que estão aqui hoje fossem acompanhar qualquer outra seleção lá fora, teriam até mais dificuldade para encontrar notícias," afirmou o volante, lembrando também o trauma da Copa passada.

"A gente também está calejado com o que aconteceu em 2006," acrescentou o ex-jogador do Arsenal, ao lado de Kléberson, na única entrevista coletiva do dia.

Gilberto Silva e Kléberson estão entre os sete jogadores de meio-campo convocados por Dunga com características defensivas. A ausência de homens de criação é justamente uma das principais críticas que se faz a lista de 23 nomes do treinador, mas eles garantiram que a seleção está preparada para alcançar seu objetivo.

"Críticas com relação a volantes nós já estamos acostumados. O importante é que quando a gente conquista os objetivos não importa quem está jogando," afirmou Gilberto, que reconquistou a vaga de primeiro volante da seleção com a chegada de Dunga ao time, após o Mundial da Alemanha.

Perguntado sobre a ausência de jogadores talentosos como Ronaldinho Gaúcho e Paulo Henrique Ganso em detrimento dos volantes, Kléberson rebateu: "O Brasil tem excelentes jogadores, a gente sabe que só 23 jogadores podem ser chamados. Eu trabalhei muito para conquistar a confiança do treinador para estar aqui."

Os jogadores da seleção começaram neste domingo os treinos físicos no centro de treinamento onde estão concentrados desde sexta-feira. Os dois primeiros dias de preparação foram dedicados à realização de avaliações médicas e físicas.

A seleção deixará Curitiba na quarta-feira e fará uma escala em Brasília, onde será recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de embarcar para a África do Sul.

O Brasil estréia na Copa contra a Coréia do Norte, em 15 de junho, e enfrentará ainda Costa do Marfim e Portugal na primeira fase.