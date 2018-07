Campeões de 77 apostam no Corinthians

Campeões paulista de 77, Wladimir e Zé Maria, em depoimento ao Estadão, afirmam que o Corinthians tem uma grande chance de conquistar o inédito título da Libertadores. "É só manter essa disciplina que com certeza vai ser campeão", diz Wladimir, recordista disparado em partidas pelo Corinthians (805). Abaixo, as previsões dos dois ex-jogadores sobre as finais.

Wladimir, lateral-esquerdo campeão Paulista de 77

“Acho que o Corinthians só perde para ele mesmo. É um time que sabe o que quer e espero que seja eficiente. O Corinthians tem sido assim ao longo da Libertadores, tomou pouquíssimos gols, é bem posicionado e a gente espera que ele continue assim na final. Tenho de admitir que o Boca é um adversário que está acostumado a esse tipo de competição, mas chegou a hora de o Corinthians quebrar essa escrita. Ainda mais porque vai decidir o campeonato em casa e com isso tem grandes possibilidades de ganhar esse título. É só manter essa mesma disciplina que com certeza vai ser campeão.”

Zé Maria, lateral-direito;campeão Paulista de 77

“Estou muito confiante que o Corinthians será campeão. O Tite está fazendo um trabalho muito correto. Só será preciso repetir o que vem sendo feito. Jogar como na Vila Belmiro, quando a equipe venceu por 1 a 0. Mas será necessário ter uma atenção muito grande em Buenos Aires. Qualquer descuido pode ser fatal. O importante é conseguir um resultado favorável e trazer a decisão para o Pacaembu."