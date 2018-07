Campeões do mundo admiram o talento de Pirlo

FORTALEZA - A Espanha tem muita confiança em seu futebol, mas preferia enfrentar a Itália sem Pirlo. O talento do craque da Juventus é reconhecido pelos comandados de Del Bosque, que veem nele um jogador capaz de decidir uma partida.

“Pirlo vem dando lições de futebol há anos. Ele comanda a Itália, é um perigo nas bolas paradas e pode fazer passes de 30 metros”, disse Arbeloa. “É um prazer ver Pirlo jogar, desde que não seja contra o seu time. Toda a armação do jogo italiano passa pelos seus pés”, opinou Busquets.

O departamento médico italiano trabalhou duro para colocar Pirlo em condição de jogar hoje (ficou fora da partida contra o Brasil por causa da contratura muscular na panturrilha direita que sofreu no choque com o Japão). A delegação sempre trabalhou com a possibilidade de cruzar com a Espanha na semifinal e, por isso, a meta era recuperá-lo para esse jogo. A dúvida é com relação à sua condição física, ainda mais que a partida será disputada sob forte calor e pode ter prorrogação.

Um Pirlo com fôlego é capaz de fazer o que fez contra o México na estreia, quando deu um recital no Maracanã e foi ovacionado por quase 80 mil pessoas. Um Pirlo mal das pernas pode colocar a equipe em risco como aconteceu contra o Japão no Recife, quando foi desarmado com facilidade várias vezes e propiciou contragolpes perigosos. E uma coisa é ser atacado pelos japoneses; outra, pelos espanhóis.

Com mais gente no meio, Prandelli espera que Pirlo se desgaste menos e possa manter a Itália viva no jogo o máximo de tempo possível com seus passes precisos e sua visão de jogo.