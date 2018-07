Campeões em 1978 acreditam no título do Guarani

Após empatar o primeiro jogo da final por 1 a 1, no Brinco de Ouro contra o Boa Esporte, o Guarani precisa de uma vitória simples para se sagrar vencedor da Série C do Campeonato Brasileiro. O segundo duelo acontece neste sábado, às 18h45, no estádio do Melão, em Varginha. Ainda que um placar sem gols seja favorável ao adversário, campeões pelo time bugrino continuam confiantes na conquista.

Zenon, Renato Pé Murcho e Gersinho têm uma coisa em comum: o trio entrou para a história do clube ao vencer o Brasileirão de 1978, contra o Palmeiras. Na oportunidade, os bugrinos ganharam dos paulistas nos dois jogos, ambos por 1 a 0, placar que é o suficiente para mais uma vez soltar o grito de campeão dessa turma na Série C.

"A decisão está aberta. Os dois times têm praticamente a mesma qualidade de futebol. A equipe do Guarani depende muito do Fumagalli. Se existe um jogador que pode guiar o time para vencer, é ele", disse Zenon, autor do gol da primeira final de 78, destacando a importância do atual camisa 10 do Guarani, a mesma que usava na década de 1970.

Peça fundamental para o acesso à Série B, Fumagalli vive fase goleadora. Com os nove gols marcados no campeonato, igualou os 81 de Zenon, dividindo o posto de quinto maior artilheiro da história do clube de Campinas. "É sem dúvidas o nome do acesso. Possui grande qualidade, dita o ritmo do time e tem uma bola parada excelente", completou o ex-jogador.

Carregando até os dias atuais o carinho da torcida pela conquista de 38 anos atrás, Renato Pé Murcho comentou sobre a importância de não só conseguir o acesso, mas também erguer a taça. "Não tem nada decidido. O Boa conseguiu um resultado importante, mas vejo o grupo com muita vontade para vencer. Ser campeão é fundamental para a carreira de um jogador e eles estão a um passo disso."

Para chegar à final, o time bugrino precisou de duas viradas. Primeiro, nas quartas de final, ao superar o ASA por 3 a 0 em casa, depois de perder fora por 3 a 1. Já nas semifinais, foi derrotado pelo ABC por 4 a 0 e na volta aplicou 6 a 0, em Campinas. Desta vez, para sair vencedor, precisará mudar o roteiro e ganhar longe de seus domínios.

"Eles não foram bem nos últimos dois jogos fora. Estão mordidos por isso e querem muito esse título. Um triunfo agora seria sensacional", frisou Renato.

Depois de um show nas arquibancadas do Brinco de Ouro, com mais de 16 mil pagantes, a torcida do Guarani também estará em grande quantidade em Varginha, onde cerca de 5 mil bugrinos devem comparecer. O ex-meia Gersinho ressaltou a importância dos torcedores. "Será muito difícil, porque o campo lá é complicado, existem dificuldades, mas se o Guarani estiver concentrado, tem tudo para sair campeão. Os torcedores estarão lá fazendo uma festa linda, o Chamusca é um bom treinador e ainda tem o Fumagalli, que é um ídolo e líder dentro de campo", disse.