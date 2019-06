Campeões europeus, Alisson e Firmino treinam pela primeira vez com a seleção

Campeões europeus com o Liverpool, Alisson e Roberto Firmino participaram pela primeira vez de um treinamento de campo com os demais companheiros de seleção brasileira, nesta sexta-feira, em Porto Alegre, no CT do Grêmio, na preparação para a Copa América. Ao lado de Cássio e Éderson, Alisson treinou sob supervisão de Taffarel, o preparador de goleiros da seleção.

O atacante Firmino participou de um treino técnico-tático em campo reduzido com os jogadores que foram reservas no amistoso com o Catar, na quarta-feira. Os titulares e Everton, que substituiu Neymar aos 15 minutos daquele jogo, fizeram um trabalho regenerativo.

Outra novidade do treino foi a presença de Fagner. Ainda sob os cuidados da fisioterapia, o jogador do Corinthians fez exercícios na academia e no gramado, em busca de recuperação de um problema muscular na coxa esquerda.

Alisson e Firmino foram os últimos a se apresentar à seleção porque disputaram a final da Liga dos Campeões, a partida mais importante da temporada europeia, no sábado passado. Com o Liverpool, venceram o Tottenham e se sagraram campeões europeus pela primeira vez em suas carreiras.

A delegação deve receber seu último reforço neste sábado. Willian foi convocado nesta sexta para substituir Neymar, cortado da Copa América por conta de uma lesão no tornozelo direito.

TREINO ABERTO

A seleção fará um treino aberto no Beira-Rio, neste sábado, às 16h30. Serão disponibilizados 10 mil lugares. A entrada será pelos portões 4, 5 e 6, a partir das 15 horas. Os ingressos poderão ser trocados na Bandeira, ao lado do Gigantinho, por 2 quilos de alimento não perecível, a partir das 9 horas.

As doações serão recebidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre. O treino aberto antecede o amistoso com Honduras, que também será realizado no Beira Rio, no domingo, às 16 horas. O Brasil vai disputar a partida de abertura da Copa América no dia 14, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.