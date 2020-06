Campeões mundiais em 1958 e 1962 se tornam embaixadores da seleção brasileira

A CBF comunicou nesta segunda-feira que os jogadores que fizeram parte dos elencos que venceram as edições de 1958 e de 1962 da Copa do Mundo passam a ser, oficialmente, "Embaixadores da Seleção Brasileira". Ação semelhante havia sido realizada há pouco mais de uma semana com os campeões mundiais de 1970.

De acordo com a CBF, esses ex-jogadores vão receber, em suas residências, uma réplica em miniatura da Taça Jules Rimet e um título que dá a opção de assinarem um contrato, com remuneração fixa e mensal, para representarem a CBF em eventos sociais, educacionais, institucionais ou em visitações ao Museu Seleção Brasileira.

Essa nova homenagem foi anunciada no dia em que se celebra o aniversário de 62 anos da conquista da equipe nacional em 1958. Dino Sani, Moacir, Mazzola, Pepe, Pelé e Zagallo são os remanescentes da conquista na Suécia. No grupo do bicampeonato, além de Pepe, Pelé e Zagallo, Jurandir, Mengálvio, Jair da Costa e Amarildo serão os agraciados com a honraria. O Rei do Futebol e Zagallo já haviam recebido o título pela presença na seleção tricampeã mundial.

"O tricampeonato conquistado em 70 é uma jornada brilhante, da qual fazem parte três times de heróis: as seleções de 58, 62 e 70. Por isso, as iniciativas e homenagens da CBF, na comemoração dos 50 anos da conquista no México, se estendem também aos craques de 58 e 62. Queremos os ídolos cada vez mais próximos da CBF. A experiência deles é uma contribuição muito importante para a nossa missão de promover o desenvolvimento contínuo do futebol brasileiro", afirma Rogério Caboclo, presidente da CBF.