Campeões mundiais, EUA disparam na ponta do ranking feminino; Brasil continua em 10º

Campeã mundial feminina pela segunda vez seguida, a seleção dos Estados Unidos segue soberana no ranking da Fifa. Na atualização divulgada pela entidade nesta sexta-feira, cinco dias depois da final da competição realizada na França, as norte-americanas ampliaram ainda mais a liderança. De 29, a vantagem sobre a Alemanha, que manteve a segunda colocação mesmo com a eliminação nas quartas de final, é agora de 121 pontos (2.180 contra 2.059).

Dentro do Top 10 do ranking, a maior mudança ficou por conta da Holanda, vice-campeã do Mundial, que pulou da oitava para a terceira posição, com 2.037 pontos, na atualização que é feita a cada três meses pela Fifa. A segunda seleção que mais ganhou posições foi a Suécia, semifinalista, que subiu do nono para o sexto lugar.

A quarta colocação permanece com a França, eliminada pelos Estados Unidos nas quartas de final, com 2.029 pontos. A Inglaterra, mesmo tendo chegado às semifinais, perdeu duas posições no ranking e agora está em quinto lugar, com 2.027. O Canadá também caiu dois postos e fica em sétimo, seguido por Austrália e Coreia do Norte.

O Brasil, que foi eliminado ainda nas oitavas de final para a anfitriã França, não ganhou nem perdeu postos e ocupa a 10.ª colocação. As brasileiras somam 1.938 pontos - perdeu seis em relação à lista de abril -, 242 a menos que os Estados Unidos. Têm um a mais que o Japão, que caiu quatro lugares ao também cair nas oitavas no Mundial.

Confira o ranking feminino da Fifa:

1.º - Estados Unidos - 2.180 pontos

2.º - Alemanha - 2.059

3.º - Holanda - 2.037

4.º - França - 2.029

5.º - Inglaterra - 2.027

6.º - Suécia - 2.021

7.º - Canadá - 1.976

8.º - Austrália - 1.965

9.º - Coreia do Norte - 1.940

10.º - Brasil - 1.938

11.º - Japão - 1.937

12.º - Noruega - 1.917

13.º - Espanha - 1.899

14.º - Itália - 1.891

15.º - Dinamarca - 1.839

16.º - China - 1.838

17.º - Islândia - 1.822

18.º - Suíça - 1.815

19.º - Bélgica - 1.813

20.º - Coreia do Sul - 1.805