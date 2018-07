Campeões mundiais pela seleção preveem triunfo de Neymar na Copa

SÃO PAULO - Campeões mundiais de todas as Copas pelo Brasil se reuniram no Morumbi nesta quarta-feira pela manhã para evento patrocinado por um dos parceiros da Fifa. Zito, Clodoaldo, Mauro Silva e o goleiro Marcos foram unânimes em afirmar que esta será a Copa de Neymar. Apenas Amarildo pediu que as esperanças não sejam todas depositadas no craque do Barcelona, para não deixar o fardo pesado demais sobre suas costas.

Bicampeão com os títulos de 1958 e 1962, o "gerente" Zito, volante que ganhou o apelido por comandar a saída de bola e do time para o ataque, está apostando alto no garoto que ajudou a formar no Santos. "Neymar vai ser a salvação da lavoura. Neymar para mim é o melhor jogador da América, já que não posso dizer dos jogadores de lá. Ele vai ser o diferencial. É craque. O Brasil tem o maior futebol do mundo e vai ser campeão."

Zito não se importa com a pouco idade (22 anos) do camisa 10 da seleção. Está otimista. Aposta que, com Neymar em campo, a seleção não terá grandes adversários neste Mundial. "Neymar é jovem, mas com talento especial e já está jogando fora do Brasil. Conhece futebol daqui e do mundo, vai fazer milagres neste Copa. Ele é um grande jogador."

NÚMERO 1

Clodoaldo, também do Santos, conhece Neymar desde os 11 anos. Acompanhou toda a formação do craque na Vila Belmiro e não tem dúvida de que o garoto será o diferencial do time. "Vejo a seleção do Brasil muito fortalecida, com uma defesa com jogadores consagrados, meio de campo com formatação e criatividade e na frente com o segundo melhor do mundo, que deve se transformar no primeiro depois da Copa, que é o Neymar. Para mim, ele está apenas atrás do Messi, mas acredito que esteja preparado para ser o craque (do Mundial)", afirma o volante da seleção de 1970.

"Há muita diferença do Neymar do Barcelona com o Neymar que joga na seleção. Qual é a diferença? Com o Barcelona, ele é um complemento para o time, apenas um participante. E na seleção brasileira é o melhor de todos. Isso influi muito na sua confiança e capacidade", disse Clodoaldo.

Rival do Neymar nos clássicos entre Palmeiras e Santos, o goleiro Marcos, campeão mundial em 2002, esfrega as mãos na expectativa de show do "cara" da seleção. "O Neymar se sai bem melhor com a camisa da seleção do que com a do Barcelona. A camisa da seleção faz bem para ele. O Felipão libera para ele fazer o que quiser. No Barcelona não é assim, tem um sistema todo encaixado há muitos anos. Ele acabou de chegar, não dá para ser o Neymar lá, mas dentro da seleção ele é o cara", observa Marcos. "A expectativa é grande em ser campeão, não adianta chegar na final e ser vice, estou muito confiante na seleção. Sabemos que jogar em casa faz uma diferença grande. E temos o Neymar."

Mauro Silva discorda quando falam que a seleção campeã em 1994 jogou feio. Mas não tem dúvidas de que, com Neymar, esse Mundial terá mais alegria em campo. "Vitórias e futebol bonito se completam." O ex-volante não teme pelas cobranças sobre o jovem e até vê como coisa positiva a fase não muito boa vivida pelo craque na Espanha.

"Acho que ele deveria ter ido antes para a Europa, mas as dificuldades e críticas agora são normais, até o Guardiola agora está sendo questionado. O Neymar pode usar isso, as dificuldades de lá, para vir mais forte, mais maduro e arrebentar na Copa. Depois vai dizer: Olha, eu sou o Neymar e conquistei a Copa para o Brasil. Espero que isso aconteça", diz. "Sair da zona de conforto para o sacrifício faz o jogador se superar. Ele vai estar mais preparado."

Apenas Amarildo, campeão em 1970, pede um pouco de calma com o atacante. "Um ótimo jogador, mas falta experiência que tinham outros do passado. É difícil apostar só no Neymar, deixar a carga em cima dele é um erro. Ele é importante, mas não pode-se deixar só nele, é uma covardia, Neymar é um garoto novo. Quando fomos campeões, tínhamos 11 craques em campo", enfatizou o ex-atacante.