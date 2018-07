Campeonato Alagoano acaba com briga em campo e dois feridos

Torcedores do CSA e do CRB entraram em conflito em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió, no início da noite deste domingo, 08, ao final da partida que definiu o CRB como campeão alagoano de futebol. Depois de invadirem o gramado, tão logo o árbitro apitou o fim da partida, dezenas de torcedores de ambas as torcidas travaram uma batalha dentro do campo. O gol do vencedor, campeão, foi marcado aos 46 minutos, já nos descontos, do segundo tempo.

Pelo menos dois torcedores saíram feridos gravemente, e foram transferidos para o Hospital Geral do Estado, que fica localizado em frente ao estádio. Imagens de televisão mostram um torcedor do CRB sendo agredido por pelo menos dez torcedores do time adversário. Torcedores que presenciaram as agressões denunciam que os policiais militares que estavam fazendo a segurança da partida demoraram para conter os torcedores agressores. Segundo testemunhas que estavam presentes no estádio, as agressões foram iniciadas pelos torcedores do CSA, que estariam revoltados com a derrota para o CRB - o maior rival no futebol de Alagoas. Procurada, a Polícia Militar não quis se manifestar sobre o incidente.

Brigas entre as torcidas do CSA e CRB são frequentes em Alagoas. Não por acaso, o Ministério Público de Alagoas determinou, no início do campeonato deste ano, que os jogos entre os dois times fossem monitorados pela Polícia Militar, o que não impediu as agressões desta noite. Nas redes sociais, torcedores do CSA comemoraram as agressões. "Raça da peste essa bubônica de CSA. Time do cão", escreveu um internauta. "Mas pelo menos a torcida matou um comédia", emendou outro.

CSA e CRB fizeram a final do campeonato alagoano deste ano. Na primeira partida, realizada no domingo, 1º de maio, o CRB venceu por dois a zero, tendo direito de perder o jogo desta tarde por até um gol de diferença. O jogo de hoje acabou com a vitória do CRB, com gol de Neto Baiano, aos 46 minutos do segundo tempo. A reportagem do Estado tentou entrar em contato com a Federação Alagoana de Futebol, que não quis comentar o episódio.