Campeonato Alemão ao vivo: saiba onde assistir e horários

O primeiro campeonato na Europa a retornar aos gramados após paralisação em razão do coronavírus será o Campeonato Alemão. Ainda com os portões fechados, as equipes voltarão aos jogos normalmente a partir desde sábado. Faltam nove rodadas para o término da competição.

Como tem acontecido com certa frequência nas últimas temporadas, o Bayern de Munique lidera com 55 pontos. A equipe venceu as últimas sete edições do torneio. A diferença nesta temporada é que ela não está tão folgada assim na tabela, já que o Borussia Dortmund aparece com apenas quatro pontos atrás.

Paralisado desde o dia 8 de março, o Campeonato Alemão é liderado pelo Bayern de Munique com 55 pontos, quatro à frente do vice, Borussia Dortmund. RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach são neste momento os donos das duas outras vagas para a disputa da Liga dos Campeões da Europa.

Onde assistir aos jogos do Campeonato Alemão?

A 26ª rodada da Bundesliga tem início neste sábado e haverá jogo até segunda-feira. Para quem está com saudade de assistir jogos ao vivo, todas as partidas serão transmitidas entre os canais Fox Sports, ESPN e ESPN Brasil.

Lista de jogos e transmissão

Sábado

10h30: Borussia Dortmund X Schalke 04 - Fox Sports

10h30: Augsburg X Wolfsburg - Fox Sports 2

10h30: Fortuna Dusseldorf X SC Paderborn - Fox Sports App

10h:30: RP Leipzig x Freiburg - ESPN Brasil e Watch ESPN

10h30: Hoffenheim x Hertha Berlim - Watch ESPN

13h30: Eintracht Frankfurt X Borussia Monchengladbach - Fox Sports

Domingo

10h30: Colônia x Mainz - ESPN e Watch ESPN

13h: Union Berlin X Bayern de Munique - Fox Sports

Segunda-feira