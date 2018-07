Campeonato Alemão decide manter rodada após ameaças terroristas a amistoso A Bundesliga decidiu que não irá realizar nenhuma alteração na tabela de jogos do Campeonato Alemão no fim de semana. Na noite de terça-feira, dirigentes do futebol local se reuniram para discutir as medidas de seguranças necessárias após o cancelamento do amistoso entre Alemanha e Holanda, terça, em Hannover, por ameaças de um atentado terrorista no local.