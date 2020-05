Campeonato Alemão está de volta: veja a situação das equipes e cuidados com a saúde dos atletas

Sem jogos desde o dia 8 de março, o Campeonato Alemão retoma suas atividades neste final de semana ainda cercado de muitas recomendações sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Restando apenas nove rodadas, os últimos jogos contam com disputas e até algo raro de se ver nos últimos anos, o Bayern de Munique não está 'sobrando' como aconteceu nos últimos sete anos em que foi campeão sem grandes sustos.

Serão seis partidas neste sábado, duas no domingo e uma na segunda-feira. Como faz muito tempo que os jogos foram realizados, o Estado ajuda o torcedor a lembrar a situação do campeonato, a primeira grande competição de futebol que retorna, após paralisação.

Disputa pelo título e vagas em torneios europeus

O Bayern de Munique conquistou as últimas sete edições do Alemão e mais uma vez lidera a torneio. Porém, desta vez, não com tanta folga. A equipe comandada por Hans-Dieter Flick está na frente com 55 pontos, apenas quatro a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado. O RP Leipzig aparece em terceiro, com 50, e logo em seguida está o Borussia Monchengladbach, com 49.

O Bayern joga fora de casa contra o Union Berlin, no domingo, time que ocupa a zona intermediária na tabela. Já o Dortmund encara o Schalke 04, no sábado, em um confronto direto entre equipes que estão na parte de cima da tabela e que brigam por vaga para a Liga dos Campeões.

Os quatro primeiros colocados vão para a Liga dos Campeões e a disputa também parece que vai ser intensa, pelo menos, entre cinco clubes. Além de Bayern de Munique (55), Borussia Dortmund (51) e RP Leipzig (50), completam os cinco primeiros lugares o Borussia Monchengladbach (49) e o Bayer Leverkusen (47).

Enquanto a disputa pela Liga dos Campeões está mais fechada, a Liga Europa conta com um equilíbrio muito maior. São apenas duas vagas e há pelo menos cinco times próximos entre si. O Bayer Leverkusen é o melhor, com 47 pontos e parece em situação mais confortável, já a segunda vaga tem o Schalke 04 (37) na sexta colocação, seguido de perto por Wolfsburg (36), Freiburg (36), Hoffenheim (35) e Colônia (32).

Na luta contra o rebaixamento, o Paderborn espera ter uma arrancada incrível para sair da lanterna da competição, com apenas 16 pontos ganhos. O penúltimo é o Werder Bremen, com 18, e depois o Fortuna Dusseldorf, com 22, completando a zona de rebaixamento. Mainz (26), Augsburg (27), Hertha Berlin (28) e Eintrach Frankfurt (28) aparecem acima.

Os protocolos sanitários do Campeonato Alemão

Tim Meyer, um dos médicos responsáveis por liderar as ações de combate ao coronavírus no Campeonato Alemão, explicou alguns dos procedimentos em dias de jogos. "Nos estádios teremos três zonas. Uma somente para jogadores e membros da comissão técnica. Outro é para a transmissão televisiva e segurança. A terceira zona é para todos as outras funções essenciais ao jogo. Há uma separação rigorosa entre as zonas para que não haja contaminação de uma zona para a outra", comentou, através da assessoria de imprensa da Bundesliga.

Os atletas passarão por testes antes mesmo de irem para o estádio. "Antes de acessar os estádios os jogadores são testados pelo médico do clube caso tenham algum dos sintomas de COVID-19. Isso é feito antes da ida para o estádio, assim, o local se mantém sem contaminação. Dentro do estádio e nos vestiários é obrigatório manter o distanciamento social entre os jogadores e os membros técnicos e outras pessoas que estejam no estádio. Os vestiários precisam ter tamanho suficiente para que haja distanciamento de 1,5m a 2 metros. Na entrada em campo, todos se afastam para que passem os jogadores e se mantenha o distanciamento", disse Meyer.

Veja alguns dos procedimentos que os atletas e demais participantes dos jogos serão obrigados a passar em razão do coronavírus:

Atletas passarão por exames periodicamente e qualquer suspeita de contaminação fará com que o jogador seja afastado do time.

Jogadores não poderão se cumprimentar com aperto de mão e não poderão se reunir no gramado, para a última conversa antes da bola rolar.

Apenas jogadores que estiverem em campo e os árbitros não precisarão utilizar máscaras no estádio.

Bolas serão desinfetadas antes e durante o jogo. Se ela cair na arquibancada, será substituída por outra imediatamente.

No vestiário, os jogadores devem ficar pelo menos 1,5m de distância um do outro e deverá haver rodízio para utilizar o local. O tempo máximo no vestiário será de 30 minutos e todos presentes deverão usar máscaras.

As equipes devem manter a distância de 1,5m também no transporte do estádio ao local de concentração e vice-versa.

Crianças não poderão entrar no gramadoNo banco de reservas, os atletas deverão ficar sentados 1,5m de distância um do outro.

A entrevista coletiva será virtual. Não haverá sala de imprensa e zona mista.

Confira a tabela dos jogos da rodada

Sábado

10h30: Borussia Dortmund X Schalke 04

10h30: Augsburg X Wolfsburg

10h30: Fortuna Dusseldorf X SC Paderborn

10h:30: RP Leipzig x Freiburg

10h30: Hoffenheim x Hertha Berlim

13h30: Eintracht Frankfurt X Borussia Monchengladbach

Domingo

10h30: Colônia x Mainz

13h: Union Berlin X Bayern de Munique

Segunda-feira