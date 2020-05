Campeonato Alemão de futebol volta a ser realizado na semana que vem

Angela Merkel disse nesta quarta-feira que os clubes da Alemanha podem retomar a disputa das competições de futebol já na próxima semana. A chanceler alemã anunciou o afrouxamento de uma série de medidas de contenção por causa da pandemia do novo coronavírus após uma reunião com os 16 governadores das regiões do país. A pressão para relaxar as regras cresceu à medida que a taxa de infecções diárias de covid-19 no país diminuíram nos últimos dias.

O futebol nas duas principais divisões do país poderá ser retomado sem espectadores e com uma série de outras condições projetadas para impedir outro surto. Os jogadores serão testados e as equipes também terão que gastar tempo em quarentena antes que os jogos possam reiniciar.

O mais cedo que a liga pode retomar os jogos é 16 de maio. A DFL (liga de futebol alemã, na sigla em inglês) vai realizar uma reunião geral com os 36 clubes profissionais do país das duas primeiras divisões via link de vídeo nesta quinta-feira.

O Campeonato Alemão foi suspenso em 13 de março, quando restavam nove rodadas para o final da competição. O Bayern de Munique soma 55 pontos, contra 51 do Borussia Dortmund. Os planos dos clubes é terminar a temporada até o final de junho.

A Alemanha é a primeira grande liga da Europa a retomar as atividades no futebol profissional. No último dia 30, a França decidiu encerrar a temporada e o Paris Saint-Germain foi declarado campeão. O mesmo aconteceu na Holanda, mas sem um vencedor.

Na Itália, onde o futebol está parado desde 9 de março, vários clubes retomaram os treinos, em formato individual e repleto de regras, mas ainda não há uma previsão de retorno para as partidas. O Milan é contrário à volta do campeonato. A Juventus é a líder com 63 pontos, apenas um a mais que a Lazio. Restam 12 rodadas.

Mesmo panorama é encontrado na Espanha, que prevê jogos para daqui duas semanas. Os dirigentes afirmam ter três estágios para a volta total das partidas. Nesta semana, com os treinos, foi iniciado primeiro estágio. O Barcelona, com 58 pontos, é seguido pelo Real Madrid, com 56. Faltam 11 jogos.

Na Inglaterra, onde o Liverpool tem 25 pontos de vantagem para o Manchester City (82 a 57) e 10 rodadas por jogar, a situação é semelhante à da Espanha e da Itália.

OUTROS RETORNOS

A liga da Turquia planeja retomar em 12 de junho a sua temporada, que iria até final de julho, e sediar a final da Liga dos Campeões da Europa em Istambul em agosto. O país suspendeu suas ligas de futebol, basquete e vôlei por causa do surto do novo coronavírus em 20 de março.

O presidente da federação turca de futebol, Nihat Ozdemir, disse que "nosso objetivo é acabar com a temporada em 26 de julho, jogando sete finais de semana e um jogo nos dias úteis". O dirigente afirmou que os jogos serão disputados sem espectadores e o Ministério da Saúde e seu conselho consultivo científico determinarão as condições e diretrizes sob as quais os jogos continuarão.

Na Croácia, a federação afirmou que quer reiniciar a temporada em 30 de maio com as semifinais da Copa da Croácia. A liga nacional, com 10 times, deve voltar com todos os jogos em estádios vazios em 6 de junho.