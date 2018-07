Campeonato Argentino terá 30 times e durará ano inteiro em 2015

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) decidiu postergar em um ano a adequação do calendário do futebol local ao Europeu. Além disso, conforme anunciou na noite de terça-feira, resolveu ampliar de 20 para 30 número de equipes que jogarão o Campeonato Argentino de 2015.

Haverá só um turno, com cada time jogando 30 vezes entre fevereiro e novembro - nesse meio tempo, haverá pausa para a Copa América. Depois de definidos os dois rebaixados, cada clube ainda fará um clássico, chegando ao 30.º jogo. Os dois primeiros vão à Libertadores, ficando outra vaga decidida em playoff entre os quatro clubes seguintes.

Tradicionalmente o Argentino é disputado em dois turnos, com dois campeões. A temporada começa no segundo semestre, com o Torneio Apertura, e se encerra ao fim do primeiro semestre do ano seguinte, no Torneio Clausura. Em 2012/2013 também houve a contagem de pontos na soma dos dois turnos, algo que não se repetiu na temporada passada.

No segundo semestre de 2014 está sendo jogado o chamado "Torneio de Transição", para que a próxima temporada comece no início de 2015. A fórmula com 30 times, porém, tem prazo para acabar. Afinal, em 2016 os 30 times jogarão um torneio diferente no primeiro semestre, divididos em dois grupos.

Tudo isso para que, em agosto de 2016, com 28 equipes, comece o Campeonato Argentino desejado pela nova presidência da AFA, com todas as equipes jogando paralelamente ao calendário europeu. Aí, pelos próximos três anos, haverá três rebaixamentos e só um acesso, para que o número de times caia até 22.