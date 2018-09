Campeonato Brasileiro registra maior média de público em 30 anos

O Campeonato Brasileiro de 2018 tem levado público aos estádios como há tempos não se via. A competição marcada pelo equilíbrio na disputa pela liderança e a briga acirrada contra o rebaixamento fechou as 26 primeiras rodadas com a maior média de público nos últimos 30 anos. É como se, a cada jogo, cerca de 18,3 mil pessoas deixassem suas casas para tomarem estádios pelo País afora.

O número é significativo por deixar a edição deste Brasileiro com uma presença de torcida comparável à década de 1980, a era de ouro das casas cheias. Naquela década partidas em estádios como Morumbi e Maracanã reuniam mais de cem mil pessoas. O campeonato de média mais alta foi o de 1983, com 22,9 mil torcedores por jogo.

O índice elevado de público nesta temporada se explica por vários fatores. O principal deles é ter em 2018 uma concorrência maior pelo título, situação diferente da vivida em 2017, por exemplo, quando o Corinthians disparou na liderança.

O diretor da consultoria CSM Golden Goal, Danyel Braga, estudou durante oito meses os 13,6 mil jogos das edições do Brasileiro desde 1971 para identificar as razões que motivam o público a ir aos estádios. Aponta que, além do equilíbrio nas primeiras posições, é importante ter clubes de peso na disputa.

"Quem briga pelo título são times de grande torcida, e isso contribui para os números melhorarem. Há também o peso do Flamengo. Como tem a maior torcida, isso causa um efeito positivo, mesmo quando joga fora de casa", explicou.

O aumento na bilheteria do Brasileiro também se beneficia de novidades implantadas nos últimos anos. As partidas marcadas as manhãs de domingo se consolidaram como atrativos para o público, assim como os estádios novos. "As arenas construídas para a Copa de 2014 costumam ser ainda um fator positivo para os torcedores, por serem novas e confortáveis", explicou Braga.

Flamengo e São Paulo polarizam os recordes de presença de torcida neste Brasileiro. Os 15 maiores públicos da competição são de partidas em que um deles estava envolvido. Pesa a favor, claro, o estádio onde ambos mandam seus jogos. Maracanã e Morumbi podem receber mais de 60 mil torcedores. O jogo de maior público foi entre Fluminense e Flamengo, em Brasília, em junho. Estiveram presentes 59,9 mil pessoas.

ESTRATÉGIA

Destaque no futebol paulista em relação ao público neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu mais de 40 mil torcedores nos últimos sete jogos em casa. A média do time é de 38,1 mil por partida, atrás apenas do Flamengo, com 46,2 mil.

O São Paulo atribui o sucesso com o público a fatores como um estudo realizado sobre a bilheteria da equipe nos últimos cinco anos. Em vez de fixar um preço para o ingresso, o clube considerou melhor adotar a chamada "precificação dinâmica".

"A metodologia estipula preços a partir de variáveis envolvidas nos eventos, com o objetivo de levar em conta as particularidades de cada jogo e garantir o equilíbrio entre preços justos para o torcedor e reforço em receita", explicou o São Paulo, por meio de nota.

ANÁLISE: Fernando Fleury*

'Times tem conseguido atrair torcedor'

São Paulo e Flamengo apostam na precificação dos ingressos, com valores mais baixos, e Corinthians e Palmeiras contam com estádios mais modernos, que atraem o torcedor pela novidade. O fato dos clubes estarem em bom momento no Brasileiro conta.

Temos um estudo que mostra que um estádio é considerado novidade por cinco anos, então eles ainda estão dentro desse período e os clubes fazem um trabalho de marketing e de sócio-torcedor fortes. Eventos como abrir treino fazem o torcedor se sentir em casa e querer participar mais. Temos ainda os times do Nordeste, que contam com torcedores apaixonados e isso ajuda muito.

*PHD. SÓCIO DIRETOR DA ARMATORE MARKET + SCIENCE.

Motivos para alta na média

Grandes na disputa: Clubes com torcida numerosa estão na corrida pelo título e garantem elevada lotação dos estádios, principalmente pelo campeonato estar bastante indefinido

Jogos de domingo às 11h: Rodada matinal começou em 2015 e mantém o sucesso com a torcida. Dos cinco maiores públicos do campeonato, dois foram em jogos nesse horário.

Inter e Ceará: Clubes recém-promovidos da Série B celebram união com a torcida. As duas equipes estão entre as seis com mais alta média de público.