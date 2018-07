Campeonato Brasileiro voltará a ter jogo às 21 horas de sábado

RIO - Agora sob o comando de José Maria Marin, que substituiu Ricardo Teixeira na presidência, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada da próxima edição do Campeonato Brasileiro, prevista para começar no dia 19 de maio. E a principal novidade é a volta dos jogos marcados para as 21 horas de sábado.

Na edição do ano passado, o Brasileirão inovou com a realização dos jogos a partir das 21 horas de sábado, com o pretexto de atingir o mercado internacional com a transmissão das partidas pela tevê. Mas a medida não fez muito sucesso de público, o que fez a CBF acabar com o horário durante o campeonato. Agora, porém, a entidade volta a insistir.

Assim, logo na primeira rodada do campeonato, marcada para o dia 19 de maio, o jogo entre Figueirense e Náutico, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, vai reinaugurar o horário das 21 horas de sábado. E o Brasileirão terá partidas nesse horário durante todo o primeiro turno, conforme a tabela parcial e detalhada divulgada nesta segunda-feira.

Além desse compromisso isolado às 21 horas, o Brasileirão terá jogos às 18h30 nos sábados. Aos domingos, as partidas do campeonato estão previstas para acontecer às 16 horas e às 18h30. De quarta-feira, a CBF programou três horários diferentes: 19h30, 20h30 e 21h50. E de quinta-feira, estão previstos confrontos apenas a partir das 20h30.

Antes de detalhar nesta segunda-feira os dias e horários de cada jogo, a CBF já tinha divulgado na semana passada a divisão de todas as rodadas do Brasileirão. E, assim como aconteceu na edição anterior, as duas últimas rodadas do campeonato serão marcadas pela realização dos clássicos estaduais, o que promete aumentar a emoção.

A CBF ainda divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada da Série B do Brasileiro, cujo início está previsto para o dia 18 de maio. E a segunda divisão nacional também terá um jogo por rodada às 21 horas de sábado. Os outros horários programados das partidas do campeonato são: 20h30 de terça-feira, 20h30 de sexta-feira e 16h20 de sábado.