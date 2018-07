Campeonato Capixaba segue suspenso, mas Cariacica terá jogo da Copa do Brasil

Ainda que haja uma retomada gradativa do comércio e dos serviços na Grande Vitória, com 1.900 PMs atendendo ao chamamento operacional no Estado até a manhã desta terça-feira, o Campeonato Capixaba terá mais uma rodada cancelada. Sem garantia de policiamento, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) anunciou nesta terça-feira que não realizará os jogos programados para o fim de semana.

"Em função de não termos a garantia de policiamento, a FES comunica a suspensão dos cinco jogos válidos pela quarta rodada do Campeonato Estadual. Tão logo a situação normalize novas datas serão programadas e divulgadas. Quanto aos jogos da quinta rodada, informamos que a FES está empenhada e confiante em sua breve confirmação", disse a FES em comunicado.

Desde o início do motim que tirou a Polícia Militar das ruas, já haviam sido canceladas duas rodadas do Estadual, nos dois finais de semana passados. Assim, 10 jogos deixaram de ser realizados, número que chegará a 15 no próximo fim de semana. Desde o dia 29 de janeiro não há futebol no Estado.

O tabu deve acabar na quarta-feira, quando a Desportiva Ferroviária receberá o Avaí pela Copa do Brasil. A partida está confirmada para o Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, a partir das 19h15. "De acordo com a secretaria de Segurança Pública, a partida contará com policiamento", alega a FES.